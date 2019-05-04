Токио, 4 мая, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В начале мая Масако Овада стала новой императрицей Японии. В прошлом она была профессиональным дипломатом, окончила Гарвард и Оксфорд. В 1992 году она вышла замуж за наследного принца Японии Нарухито, из-за чего ей пришлось оставить свою работу и полностью посвятить себя выполнению официальных обязанностей принцессы.

Bigpicture.ru Императрица Масако Осада

Свое детство Масако Овада провела в Москве и Нью-Йорке, где служил отец, профессиональный дипломат. Окончив школу в Токио, она поступила в Гарвардский университет, где специализировалась на международной экономике. После чего она получила образование на юридическом факультете Токийского университета и сдала вступительный экзамен в МИД Японии в 1986 году. В МИДе она работала в отделе, связанном с Организацией экономического сотрудничества и развития, и в 1988 году была направлена в посольство Японии в Великобритании, где в течение двух лет получала образование в Оксфорде.

С императором Нарухито она познакомилась в 1986 года на приеме у испанской принцессы Елены. В 1992 году пара поженилась. После официального объявления о помолвке Масако покинула министерство.

За время своего замужества она пережила много физических и психических расстройств, связанных с ее неспособностью родить наследника престола. После родила дочь, принцессу Айко, которая стала единственным ребенком Нарухито и Масако, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Ходили слухи, что давление, оказываемое на Масако в императорском доме, и стало причиной ее расстройств. Император Хирохито, дед нынешнего императора Нарухито, был категорически против этого брака и вхождения Масако в императорскую семью. В Японии императорская власть передается только по мужской линии.

Сейчас императрица много общается с населением страны, посещает детские учреждения социального обеспечения и дома престарелых. «Я хочу посвятить себя людям, я делаю все, что в моих силах, чтобы удовлетворить их нужды», — заявила Масако, новая императрица Японии.