Иерусалим, 4 мая, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля засекла пуски 50 ракет с территории сектора Газа по целям на израильской территории. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

По данным израильских военных, большинство ракет, запущенных с территории сектора Газа, удалось перехватить. Сколько ракет достигло цели, не уточняется. О жертвах и разрушениях также не сообщается.

Израильские ВВС атаковали как минимум две пусковые установки ракет на севере сектора Газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая с территории Газы также осуществлялись запуски ракет по территории Израиля.