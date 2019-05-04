Анкара, 4 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) планирует оказать гуманитарную помощь более чем 3 млн человек в 120 странах мира. Сотрудники İHH, как и в предыдущие годы, распределят одежду, продовольственные пайки, организуют ифтары (обряд разговения) и передадут сиротам денежные средства как в Турции, так и за ее пределами. В основном гуманитарная деятельность будет проводиться в нестабильных странах и регионах, в частности, в Сирии, Судане, Йемене, секторе Газа, Бангладеш, Ираке, Восточном Туркестане и штате Аракан в Мьянме. В течение всего священного месяца İHH будет организовывать ифтары в 81 провинции Турции. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, все желающие, перечислив на счета фонда 150 турецких лир (25 долларов), смогут одеть или обуть одного ребенка за рубежом. Сотрудники фонда распределят одежду среди 67 920 детей сирот в 43 странах мира. Вместе с тем, турецкое благотворительное общество Sadaka Taşı во время Рамадана предоставит помощь 500 тысячам человек. В священный для мусульман месяц гуманитарные акции проведут и другие турецкие неправительственные организации.