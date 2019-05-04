Москва, 4 мая, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Всероссийский музей А.С. Пушкина объявил о начале масштабной акции к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Все поклонники гения и просто граждане страны могут выложить в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Tweeter, Instagram с хэштегом #СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220 и отметкой Всероссийский музей А. С. Пушкина выразить свое восхищение творчеством поэта, отдать дань глубокого уважения и поделиться своими мыслями и чувствами. Не забудьте оправить копию своего письма на на e-mail: pushkinbirthday220@museumpushkin.ru.

Николай Ге. Пушкин в селе Михайловском. 1875

Как пишут организаторы на сайте музея: «Задумывая этот проект, мы попытались сделать Пушкина не частью обязательной школьной программы, а показать прямое отношение человека с великим поэтом, дать возможность людям почувствовать себя сопричастными гению великого поэта. И именно социальные сети и интернет делают возможным реализацию этого проекта, объединяя воедино послания из разных уголков мира».

За два года проведения акции в ней приняли участие представители школ, университетов, жители разных сел и районов. В 2018 году к акции присоединилось постоянное представительство России при ООН и Русская Служба новостей ООН.

Кульминацией по традиции станет трансляция поздравлений во дворе знаменитого дома на наб. реки Мойки, 12, во время праздничных мероприятий 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

Впервые акция прошла в 2017 году. Тогда музей получил более тысячи поздравлений со всей России — от Чеченской республики до Хабаровского края и из-за рубежа: послания пришли из Великобритании, Австралии, Турции. Поздравления были как личные, так и от целых коллективов — классов, школ, университетов, жителей одного села или района. Проект поддержали актер Михаил Боярский, дизайнер Татьяна Парфенова, известный британский актер Джереми Айронс, коллекционер и меценат князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский и многие другие.