Санкт-Петербург, 4 мая, 2019, 11:52 — ИА Регнум. На набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове Санкт-Петербурга в субботу, 4 мая, в 13:00 мск состоится торжественная церемония открытия VI Фестиваля ледоколов. Фестиваль продлится два дня и будет проходить с полудня до 20 часов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль ледоколов

В уже традиционном для весеннего Петербурга событии принимают участие действующие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Невская застава». А находящийся на вечной стоянке музей «Ледокол «Красин» предложит гостям праздника особую программу посещения.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Капитан Сорокин»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол-музей «Красин»

На ледоколах ФГУП «Росморпорт», ошвартованных на набережной Лейтенанта Шмидта, для посетителей будут доступны бесплатные обзорные экскурсии по открытым палубам (несовершеннолетние допускаются на борт только в сопровождении взрослых).

За день до официального открытия фестиваля корреспондент ИА REGNUM побывал на ледоколе «Капитан Сорокин».

Дарья Драй ИА REGNUM Курсант на ледоколе «Капитан Сорокин»

Дарья Драй ИА REGNUM Механик за работой

Это судно построено в 1977 году в Финляндии по заказу СССР и названо в честь легендарного русского и советского полярника, участника Цусимского сражения на крейсере «Аврора», капитана ледоколов «Красин» и «Ермак» Михаила Сорокина.

Дарья Драй ИА REGNUM Пульт управления

Дарья Драй ИА REGNUM Машинное отделение на ледоколе «Капитан Сорокин»

Дарья Драй ИА REGNUM Сигнальные лампы на ледоколе

Ледокол «Капитан Сорокин» два десятилетия проработал на ледовой трассе Мурманск — Дудинка. С 1997 года базируется в Санкт-Петербурге и в сезон зимней навигации работает в Финском заливе.

Дарья Драй ИА REGNUM В трюмах ледокола «Капитан Сорокин»

Дарья Драй ИА REGNUM Руль

Дарья Драй ИА REGNUM Капитан ледокола «Капитан Сорокин»

Отметим, что площадки Фестиваля ледоколов открыты вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14-й до 21-й линии Васильевского острова, а также на Английской набережной ниже Благовещенского моста. Здесь состоятся выступления уличных артистов, аниматоров, мастер-классы, викторины и многое другое.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург»

Во второй день фестиваля — 5 мая в 14:30 мск — в акватории Большой Невы состоится неизменно вызывающий восторг у зрителей «Вальс буксиров», а в финале праздника ледоколы попрощаются с гостями Фестиваля протяжным гудком и уйдут на места своей стоянки.