Екатеринбург, 4 мая, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Один человек погиб, четверо пострадали при подрыве боеприпаса на территории полигона в Свердловской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Ханс Ларвин. Солдат и смерть. 1917

По предварительной информации, инцидент произошёл 3 мая в посёлке Еланский Свердловской области. Пятеро военнослужащих разожгли костёр на территории полигона воинской части, что и стало причиной взрыва боеприпаса.

Уточняется, что костёр был разожжён военнослужащими в нарушение всех требований безопасности.

Четверо пострадавших были срочно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где получили всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время установлением причин и обстоятельств произошедшего занимается комиссия Центрального военного округа совместно с сотрудниками военной прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мужчины в Сочи в результате взрыва. Предполагается, что взорвавшаяся бомба была самодельной.