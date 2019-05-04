Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.

(сс) Albin Olsson Сергей Лазарев

«Ну, что! Мы полетели в Тель-Авив! Впереди две сложнейшие недели подготовки в Израиле и сам конкурс. Я выступаю 16 мая во Втором полуфинале под номером 13. Не пропустите! Надеюсь на вашу поддержку», — отметил Лазарев.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно, страной-организатором мероприятия выступает то государство, артист которого победил в предыдущем году.

Сергей Лазарев раньше уже выступал на «Евровидении» в 2016 году, где занял третье место. В 2019 году он вновь попытает счастья с новой песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым.