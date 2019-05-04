Приштина, Сербия, 4 мая, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай назвал вступление в НАТО «государственной и гражданской целью Косово». Данное заявление было размещено Харадинаем на его странице в социальной сети Фейсбук.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит полный текст публикации:

«Вступление в НАТО является государственной и гражданской целью Косово. Мы принадлежим к числу демократических государств, которые выступают за мир, безопасность и стабильность — как региональную, так и глобальную. Косово институционализировало свое стремление вступить в НАТО посредством создания Межминистерского комитета по вступлению и интеграции в НАТО. Укрепление отношений, увеличенное присутствие в Брюсселе, стратегические коммуникации, как и участие Косово в программах по партнерству, ведут Косово к вступлению в НАТО».