Южно-Сахалинск, 4 мая, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В этом году финансирование программы по переселению из аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области увеличено в три раза по сравнению с предыдущим годом и составило 4,1 млрд против 1,2 млрд рублей годом ранее. На сегодняшний день в улучшении жилищных условий на Сахалине и Курилах нуждаются свыше 50 тысяч человек, сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

После метели в Южно-Сахалинске,1970 г

Решать вопрос с расселением будут сами муниципальные образования. Работа ведется по нескольким направлениям. Так, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир на первичном рынке у застройщиков, а также на вторичном рынке. 800 млн рублей выделят на строительство новых домов. 31 млн рублей предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

По состоянию на начало 2019 года объемы аварийного жилья составили 262,2 тысячи квадратных метров. Чтобы ускорить возведение новых домов, инвестиционный цикл по строительству сократят — выход на этап возведения жилья стал меньше на 30 дней. Возводить дома будут, в том числе на землях, которые передаст в ведение региона Министерством обороны РФ, такая договоренность уже достигнута.

«Наша цель — создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей, обеспечить им достойную работу и жилье, возможность качественного отдыха. Только решение этой задачи поможет прекратить отток людей. Доступное, комфортное жилье — это абсолютная необходимость, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, работали здесь, рожали детей. Отставание копилось годами и сегодня решение этих вопросов, устранения причин, по которым люди уезжают, требует кардинальных мер. Мы эту работу ведем и в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста, и в рамках национальных проектов и, безусловно, в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока, формирование которой идет сегодня», — сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональная программа по переселению из аварийных домов реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который является развитием стартовавших в октябре-декабре 2016 года приоритетных проектов «Ипотека и арендное жилье», «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды».

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