Донецк, 4 мая, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Илья Савченко ИА Красная Весна Указатель. ДНР

Под обстрелы украинских войск попали населённые пункты Минеральное, Веселое, Спартак, Жабичево, Докучаевск. При обстрелах войска Украины применяли артилеррию, миномёты калибра 82 мм и 120 мм, гранатомёты и вооружение БМП/БТР, ПТУР.

По территории ДНР военнослужащими Украины было выпущено 25 мин, 16 гранат, пять артиллерийских снарядов. Было сделано три выстрела ПТУР и 90 выстрелов из вооружения БМП/БТР.

Общее количество применённых украинскими боевиками боеприпасов составило 139 единиц.

В результате обстрелов мирные граждане ДНР не пострадали. Разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня украинскими боевиками. В результате обстрелов были повреждены жилые дома, гараж, трансформатор и газовая труба. Без энергоснабжения остались около 500 человек, без газоснабжения — 300 человек.