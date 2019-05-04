Сент-Луис, США, 4 мая, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в пятом матче полуфинала западной конференции плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

(сс) mark6mauno Джейсон Спецца в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Джейсон Спецца (3-я минута) и Эса Линделль (27-я).

У их оппонентов автором единственной шайбы стал Джейден Шварц (49я).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился в матче результативной передачей. Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барабашев не записали в матче никаких результативных действий на свой счет.

Отметим, по итогам матча «Даллас» ведет в серии со счетом 2−1. Следующая игра состоится 5 мая в Далласе и начнется в 22:00 мск.