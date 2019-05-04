Нью-Йорк, США, 4 мая, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Количество уникальных пользователей, посещающих видеохостинг YouTube хотя бы один раз в месяц, достигло 2 млрд. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление генерального директора Google Сундара Пичаи.

(сс) Leon Bublitz Пользователь YouTube

По данным издания, глава Google привёл эту статистику на презентации для рекламодателей в Нью-Йорке. Год назад ежемесячное количество уникальных пользователей YouTube оценивалось в 1,8 млрд.

В этой статистике учитывается просмотр роликов, опубликованных на YouTube со всех платформ, включая мобильные устройства, Smart TV и игровые приставки. Отмечается, что на долю мобильных устройств пришлось более 70% общего времени просмотра видеороликов на хостинге YouTube.

Видеохостинг YouTube был запущен одноимённой компанией в апреле 2005 года. В ноябре 2006 года хостинг был выкуплен компанией Google за $1,65 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля акции холдинга Alphabet, в который входит компания Google, упали на 8,56%.