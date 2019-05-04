Киев, 4 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Иван Крулько считает, что русские и украинцы снова станут братьями только после того, как Украина согласится стать «вассалом» России. Об этом депутат заявил в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

Крулько констатировал, что позиции Киева и Москвы кардинально расходятся, и обвинил Россию в том, что она якобы пытается «восстановить империю».

«Мы мечтаем быть независимыми, и именно в этом наша идеологическая размерность, которая будет всегда между нами. Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом», — сказал Крулько.

Далее депутат обвинил Россию в «подлом нападении» на Украину и заявил, что Москва якобы вела «разного рода войны» против Украины ещё до «прямого нападения». Крулько также подчеркнул, что он полностью согласен с заявлением избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины общего осталось одна только граница.