Подольск, Московская область, 4 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Хоккейная подмосковная команда «Витязь» заключила новый контракт со своим нападающим Александром Сёминым, сообщает 4 мая официальный сайт КХЛ.

(сс) Jamie Kellner Александр Семин в составе Вашингтон Кэпиталз

Также известно, что соглашение между 35-летним игроком и подмосковным клубом рассчитано на один сезон.

Отметим, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Сёмин провел за свой клуб 54 матча и набрал в них 41 (19 шайб + 22 результативные передачи) очко с показателем полезности «+6», при 43 минутах набранного штрафа. В четырех матах плей-офф хоккеист сделал одну результативную передачу.