Санкт-Петербург, 4 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. 18 мая в Государственном музея-заповедника «Петергоф» в Санкт-Петербурге состоится традиционный красочный и веселый праздник открытия сезона фонтанов. Руководство учреждения культуры решило посвятить торжество 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В представлении «Гений и место» будут показаны театральные миниатюры из жизни поэта, фрагменты из известных спектаклей и балетов, поставленных по сказкам. В этот же день посетители увидят пиротехническое шоу над Большим Петергофским дворцом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морской канал и фонтаны Петергофа

Знаменитые фонтаны Петергофа работают с 27 апреля.