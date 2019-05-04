Калининград, 4 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. В Калининградском областном драматическом театре прошла церемония награждения лауреатов Международного кинофестиваля «Край света. Запад». Организаторы разделили смотр на две части, в каждой из которых были определены победители.

Kaliningradfilmfestival.ru Вход на церемонию закрытия кинофестиваля в Калининграде

В первой — «Игродок: фабрика реальности» — приняли участие пять игровых и документальных картин. Авторитетное профессиональное жюри под руководством сербского режиссера Огнена Главонича присудило Гран-при мексикано-американской работе «Полуночная помощь» режиссера Люка Лоренцена.

Вторая часть была посвящена подростковому кино, и здесь судьями выступили отдельно учителя, и отдельно школьники. По их совместному решению лучшим фильмом фестиваля стала картина «Необычайное лето с Тесс» Стивена Вутерлуда, совместное производств Нидерландов и Германии.

Также различными призами отмечены фильм «Супер Модо» режиссера Ликариона Ваинаины (Германия/Кения), работа Габриэлы Пихлер «Любители» (Швеция), анимационный фильм Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» (Россия), уже получивший ряд премий, и другие

Участники фестиваля на церемонии «отчитались» о проделанной работе в рамках шести творческих лабораторий для детей и взрослых.

Фестиваль «Край света» прошел в Калининграде впервые, хотя еще восемь лет назад задумывался организаторами как продолжение кинофорума «Край света. Восток» в Южно-Сахалинске. В 2019 году в конкурсе приняли участия работы режиссеров из 16 стран.