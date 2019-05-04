Вашингтон, 4 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Астронавты национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совершат десять выходов в открытый космос для проведения работ за бортом Международной космической станции (МКС) до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Nasa.gov Космонавт в открытом космосе

По данным издания, во время выхода в открытый космос в июле астронавты NASA подготовят второй порт на МКС для стыковки американских пилотируемых кораблей. В сентябре и октябре будут продолжены работы по замене аккумуляторов солнечных батарей, а на конец года запланированы работы по ремонту системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра AMS-02.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак покинули борт МКС на шесть часов для проведения работ по установке резервного канала электрического питания для дистанционного манипулятора Canadarm2.