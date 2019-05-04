Страсбург, Франция, 4 мая, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Страсбург» и «Марсель» разошлись вничью в матче 35-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата.

Hellomonaco.ru Французская футбольная лига

Игра проходила на поле страсбургского стадиона «Стад де ла Мейно» и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Мячей пришлось ждать до второго периода, когда на 47-й минуте форвард «Марселя» Валер Жермен вывел свой клуб вперед, а на 65-й защитник «Страсбурга» Кенни Лала сравнял счет в матче, приведя его к итоговому результату.

Отметим, по итогам встречи «Страсбург», для которого эта ничья стала пятой игрой подряд без выигрыша, с 46 очками находится на девятой сточке турнирной таблицы. «Марсель» с 55 очками на пятом месте.