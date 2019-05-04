Вашингтон, 4 мая, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Уокиган в американском штате Иллинойс. Об этом 4 мая сообщил в Twitter офис шерифа округа Лейк.

(сс) Tony Webster За линию не заходить

Сообщается, что взрыв произошёл в районе Сансет-Авеню и Нортвестерн-авеню. На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Гражданам рекомендовано держаться подальше от этого района

О пострадавших и погибших не сообщается. Предполагается, что взрыв мог иметь техногенное происхождение. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией гражданина США, пытавшегося внести в католический собор Святого Патрика в Нью-Йорке канистры с бензином для поджога собора. О подозрительном гражданине полицейским сообщили бдительные граждане.