Вашингтон, 4 мая, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Агентство Associated Press выяснило, что администрация президента США Дональда Трампа два года назад упустила шанс на свержение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Агентство делает такой вывод, исходя из информации, полученной от источника, близкого к Белому дому.

Hugoshi Николас Мадуро

По данным AP, в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям с просьбой оказать содействие в получении документов для въезда на территорию США. Генерал Эрнандес хотел привезти своего трехлетнего сына в Бостон, чтобы ему сделали операцию на головном мозге.

Этот вопрос несколько дней обсуждался в администрации президента США Дональда Трампа, но было принято решение отказать Эрнандесу. В Вашингтоне не увидели смысла помогать высокопоставленному члену социалистического правительства, которое американские власти считают «коррумпированным и бандитским».

Агентство отмечает, что если бы семье Эрнандеса разрешили въезд в США, то это бы могло повысить лояльность военных силам проамериканской оппозиции. Примечательно, что совсем недавно государственный секретарь США Майк Помпео говорил о том, что генерал Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено ранее были согласны предать Мадуро и поддержать проамериканскую марионетку Хуана Гуайдо, однако теперь снова перешли на сторону законного президента.