Лондон, 4 мая, 2019, 08:59 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виллиан может сменить английский футбольный чемпионат на испанский, сообщает 3 мая The Sun.

Кирилл Венедиктов Виллиан Боржес да Силва

Согласно данным источника, к 30-летнему бразильцу проявляет интерес клуб «Барселона», который готов заплатить за его летний трансфер 35 млн евро.

При этом в прошлом году «Барселона» готова была приобрести футболиста за почти вдвое большую сумму, однако с тех пор стоимость Виллиана стала меньшей.

Отметим, в текущем сезоне Виллиан сыграл за свой клуб в 31 матче и отметился в них 3 голами и 6 голевыми передачами.