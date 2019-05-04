Вашингтон, 4 мая, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing 737 совершил жёсткую посадку на воду в Джексонвилле в американском штате Флорида. Об этом 4 мая сообщил в своём Twitter мэр города Ленни Керри.

(сс) DerManuW Скорая помощь

По поступившей информации, самолёт приземлился на мелководье. Все находящиеся на борту самолёта живы. Самолёт летел с военной базы на Кубе во Флориду. Это так называемый вахтовый самолёт, который доставляет военных и членов их семей с базы Гуантанамо во Флориду и обратно.

Местный телеканал WJXT обнародовал фото самолёта после приводнения. На нём можно увидеть людей в спасательных жилетах, выстроившихся на крыле самолёта, и подплывающий к ним спасательный плот.

В офисе шерифа Джексонвилля уточнили, что в местные больницы был госпитализирован 21 человек. У всех пострадавших травмы, неопасные для жизни. Всего на борту самолёта находились 143 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о том что на борту приводнившегося во Флориде самолёта находились 136 человек.