Роли, США, 4 мая, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над командой «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона и вышел в финал восточной конференции НХЛ впервые с 2009 года.

(сс) Benjamin Reed Джастин Фолк в составе хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз»

Встреча проходила на льду «Пи-Эн-Си Арены» в Роли и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на счету Себастьяна Ахо (5-я минута), Тейво Теравайнена (23-я), Грега Маккегга (24-я), Джастина Уильямса (29-я) и российского форварда клуба Андрея Свечникова (56-я).

У проигравших шайбами отметились Мэтью Бразал (3-я) и Брок Нельсон (59-я).

При этом Свечников второй вышел на лед после травмы, полученной им в драке с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем мачте серии первого раунда Кубка Стэнли. Теперь на счету российского хоккеиста стало 4 (3 шайбы + 1 результативная передача) очка, набранные в плей-офф.

Отметим, клуб «Каролина» в четвертый раз в свое истории смог выйти в полуфинал конференции, его соперником станет победитель серии между «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».