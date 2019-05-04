Токио, 4 мая, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Первую речь после восшествия на престол произнес новый император Японии Нарухито. Монарх вышел на балкон императорского дворца, чтобы поприветствовать жителей страны, сообщает Управление делами императорского двора.

Императорский дворец в Токио

Нарухито поблагодарил собравшихся у дворца людей за поздравления по случаю его вступления на престол. Он рассказал, что молится о здоровье и счастье народа, о еще большем процветании страны и о том, чтобы Япония вместе с другими странами продолжала стремиться к миру.

Меры безопасности вокруг дворца усилены, на месте собрались тысячи японцев. Отмечается, что в течение дня 4 мая Нарухито выйдет к народу шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля прежний император Акихито отрекся от престола, а новый монарх — Нарухито — вступил в полномочия императора 1 мая. С этого дня в Японии началась эра Рэйва или «прекрасной гармонии».

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