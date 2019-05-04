Варшава, 4 мая, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Лучшего союзника, чем США, у Польши не было и не будет. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск во время выступления с лекцией в Варшавском университете.

США и Польша

По его словам, чтобы противостоять вызовам 21-го века, необходимо объединиться, как Европейский союз, а также сделать всё возможное для удержания Североатлантического альянса. Полякам стоит громко заявлять о том, что у них не было и, вероятно, не будет «в обозримом будущем лучшего союзника, чем Соединенные Штаты», сказал Туск.

Глава Евросовета, критикующий нынешнюю польскую власть, признал её заслуги в выстраивании хороших отношениях с Вашингтоном. Руководство Польши «старается культивировать хорошие отношения с Америкой», добавил он.

Читайте также: До добра не доведёт. Лавров о мечтах Польши умножить в стране войска США