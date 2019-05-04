Вашингтон, 4 мая, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин хочет видеть в Венесуэле позитивные изменения, но совершенно не желает вмешиваться во внутренние дела этой страны. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме, комментируя телефонный разговор с российским лидером.

Дональд Трамп

Трамп заявил, что солидарен с позицией Путина. Он сообщил также, что обсуждение касалось гуманитарной помощи жителям Венесуэлы.

«Мы хотим доставить гуманитарную помощь — сейчас люди голодают, у них нет еды, нет воды», — цитирует Трампа Reuters.

Путин в беседе с главой США подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе выбирать будущее для своей страны, тогда как внешнее вмешательство и попытки силовой смены власти подрывают перспективы политического урегулирования кризиса, ранее сообщала пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор глав России и США состоялся 3 мая по инициативе американской стороны.