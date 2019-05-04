Великобритания, 4 мая, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Трудный период переживает Консервативная партия Великобритании, потерпевшая поражение на прошедших 2 мая региональных выборах. Об этом заявила лидер партии тори, премьер-министр Тереза Мэй на конференции в Лланголлене, Уэльс.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Это тяжелые времена для нашей партии, симптомом которых стали итоги этих выборов», — сказала Мэй.

Глава британского правительства предположила, что результаты голосования служат «простым посланием» и к консерваторам, и к ведущей с ними переговоры Лейбористской партии о необходимости осуществить выход королевства из Европейского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Англии тори потеряли 1 335 депутатских мандатов в региональных советах. Таким образом они лишились контроля над 49 местными советами в Англии, оставив за собой только 93 из 248 советов.