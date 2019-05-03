Таллин, 4 мая, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Золотой запас Эстонии составляет 256 кг, при этом только 11 кг золота хранятся внутри страны — в Центробанке. Об этом рассказал глава отдела финансовых рынков эстонского регулятора Фабио Филипоцци, передает ERR.

Bullion Vault Золотой слиток

По словам эксперта, власти решили хранить золотой запас в зарубежных банках еще во времена Первой Эстонской Республики, провозглашенной в 1918 году. Тогда это было сделано из соображений безопасности, в дальнейшем ситуация не менялась.

На сегодняшний день почти всё эстонское золото находится в Нью-Йорке, а в Банке Эстонии хранится единственный слиток весом 11 кг, оцениваемый примерно в 500 тыс. евро. Слиток является своего рода музейным экспонатом, так как его чистоты не хватает для продажи на финансовых рынках.

Скромный золотой запас Филипоцци объяснил продажей части драгоценного металла после распада СССР. Вырученные деньги были вложены в иные финансовые инструменты, включая акции и облигации.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года, по данным Всемирного совета по золоту, центральные банки мира закупили рекордное за шесть лет количество золота — 145,5 т. Лидером по закупкам осталась Россия, которая приобрела 55,3 т золота и довела объем резервов до 2168,3 т.

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