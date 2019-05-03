Москва, 4 мая, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Просьба о сокращении нефтедобычи поступила российским компаниям в связи с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба», вызванной загрязнением сырья хлорорганикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Павел Редин ИА Красная весна Нефтедобыча. Станок-качалка

Отмечено, что компания «Транснефть», которая транспортирует нефть и нефтепродукты по трубопроводной системе в России и за её пределами, обратилась к нефтяникам с просьбой снизить суточную добычу на 900 тыс. т, что составляет около 6,6 млн баррелей, до 7 мая.

Призыв «Транснефти» обусловлен заполнением хранилищ из-за приостановки экспорта нефти по «Дружбе». От самой компании комментариев по теме не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за существенного превышения норм содержания хлорорганики в нефти, поступавшей по нефтепроводу «Дружба», прокачка сырья была приостановлена в ряде стран, включая Польшу, Венгрию и Словакию. По факту порчи нефти ведется расследование.

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