Санкт-Петербург, 3 мая, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Пять депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также целый ряд политических и общественных деятелей города, являвшихся организаторами и участниками первомайской акции «Свободному Петербургу — свободные выборы», обратились в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ с жалобой на действия сотрудников МВД, Росгвардии и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Пресечение шествия 1 мая на Невском проспекте

Заявители требуют возбудить уголовное дело по статьям 149 и 286 УК РФ («Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них»; «Превышение должностных полномочий») и привлечь к ответственности должностных лиц и сотрудников силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая на Невском проспекте согласованное ранее шествие замыкающей праздничную манифестацию колонны было пресечено сотрудниками полиции и Росгвардии. Были задержаны несколько десятков человек. Им вменяется нарушение порядка проведения массовых акций, а также организация несогласованного митинга на Невском проспекте внутри согласованного шествия. Двое активистов уже отбывают 10-дневный арест, который они намерены обжаловать.

Читайте ранее в этом сюжете: Первомай в Петербурге: тайна третьей колонны

В своем обращении генеральному прокурору России Юрию Чайке, прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко и начальнику Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Александру Клаусу авторы заявления подробно излагают свою версию событий, предшествовавших первомайской манифестации и случившихся непосредственно во время шествия.

Как говорится в документе, «несмотря на стремление организаторов провести мирную демонстрацию <…> со стороны представителей органов государственной власти и органов правопорядка были предприняты меры, чтобы этому воспрепятствовать».

Среди этих мер подписанты упоминают цензуру «всех приносимых на мероприятие плакатов и растяжек», отказ пропустить в колонну ранее согласованную машину со звукоусиливающей аппаратурой, задержку на 40 минут назначенного времени начала движения колонны и массовые задержания граждан, в том числе организаторов шествия, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и одного из журналистов.

«В результате колонна была разогнана сотрудниками органов правопорядка, задержания граждан продолжились, а мероприятие в итоге было прекращено и сорвано», — заявляют авторы документа в адрес прокуратуры и СКР, расценивая произошедшее как «грубейшее нарушение конституционных прав граждан».

В связи с этим они просят Чайку, Литвиненко и Клауса провести проверку действий сотрудников полиции, Росгвардии и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, по выявленным нарушениям закона принять меры прокурорского реагирования для привлечения к ответственности должностных лиц, а также возбудить уголовные дела по указанным выше статьям УК РФ в отношении «силовиков» и чиновников.

Обращение подписали депутаты Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Михаил Амосов и Борис Вишневский (оба — фракция «Яблоко»), Максим Резник и Сергей Трохманенко (оба — фракция «Партия роста»).

Также среди подписантов — глава «Справедливой России» в Санкт-Петербурге Марина Шишкина, лидеры движений и организаций «Красивый Петербург», «Наблюдатели Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона», члены общественного «Комитета защиты Петербурга».

Читайте также: СПЧ поддержал заявление омбудсмена Петербурга о событиях 1 мая

Как сообщало ИА REGNUM, члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 2 мая поддержали заявление уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова с его оценкой событий на Невском проспекте 1 мая 2019 года как «грубого нарушения прав человека, гарантированных Конституцией России».

Председатель СПЧ Михаил Федотов выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге и пообещал, что Совет возьмет эту ситуацию на контроль.

В то же время член СПЧ Александр Брод высказал свою особую позицию по событиям 1 мая в Петербурге, отличающуюся от мнения других членов СПЧ и петербургского омбудсмена, и заявил о провокациях со стороны участников первомайской акции петербургской оппозиции.

В Смольном после случившегося заявили, что «провокаторы, среди которых так называемые оппозиционные депутаты Законодательного Собрания Петербурга, сорвали поредение праздничного шествия по Невскому проспекту», а их действия «привели к перебою работы общественного транспорта».