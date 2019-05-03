Москва, 3 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы были задержаны или отменены более 10 авиарейсов. Об этом сегодня, 3 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Зал ожидания

Так, по состоянию на 21:37 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны три рейса, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны два рейса; во «Внуково» задержан один рейс, еще один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.