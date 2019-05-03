Вашингтон, 3 мая, 2019, 21:30 — ИА Регнум. В Вашингтоне представлен доклад под названием «Сирийский кубик Рубика». Это произошло на форуме, посвященном Ближнему Востоку, который проводил Центр новой американской безопасности (Center for a New American Security). Об этом пишет издание Kurdistan 24.

Kurdishstruggle Боец курдского отряда народной самообороны (YPG)

Доклад по Сирии предполагает шесть сценариев развития событий. Вариант действий, который поддерживает минобороны США, основан на том, что Соединенные Штаты должны сохранить свое военное присутствие на более чем одной трети страны, должны вкладывать больше финансовых и человеческих ресурсов «для стабилизации этого региона Сирии».

Одним из авторов данного документа выступил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик П. Малрой. По словам Малроя, Соединенные Штаты в Сирии находятся «не в плохой ситуации». У США в этой стране есть «очень способный партнер». В данном случае имеются в виду Сирийские демократические силы, основу которых составляют вооруженные формирования сирийских курдов.

По словам Малроя, территория, находящаяся под контролем СДС, богата нефтяными ресурсами и имеет пахотные земли для ведения сельского хозяйства.

По мнению американских экспертов, СДС из коалиции ополченцев со временем превратились в аппарат управления, администрации и политической безопасности. СДС могут стать основой для будущей власти на северо-востоке Сирии.

Таким образом, уже сформирован регион, имеющий определенные границы, богатый природными ресурсами, находящийся под защитой международной коалиции во главе с США, со своими военными, полицейскими, административными и политическими органами. Осталось оформить данный регион в квазигосударство под названием Сирийский Курдистан.