Каракас, 3 мая, 2019, 21:26 — ИА Регнум. «В Кукуте — пограничном колумбийском городе — огромный склад, заполненный американской гуманитарной помощью, начавшей гнить при температуре 40 градусов, уже стал превращаться в метафору краха и разбитых надежд», — пишет испанское издание La Vanguardia о ситуации в Венесуэле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро

После событий этой недели — попытки государственного переворота, которая вылилась лишь в участие горстки военных и два дня манифестаций, обернувшихся четырьмя смертями (по подсчетам оппозиционеров), — испанское СМИ все больше беспокоит вопрос: неужели молодой лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его союзники в Вашингтоне угодили в ловушку, расставленную администрацией Николаса Мадуро?

Попытка переворота 30 апреля была анонсирована как «последний этап» так называемой Операции Свобода, которая началась с того, что Гуайдо провозгласил себя президентом 23 января. С тех пор, по словам американских политических тяжеловесов, занятых разработкой стратегии в отношении Венесуэлы в администрации Трампа, ряд высокопоставленных венесуэльских военных обязался помочь восстанию против Мадуро.

Это послание на днях транслировалось посредством речей госсекретаря США Майка Помпео, специального представителя по делам Венесуэлы Эллиота Абрамса и советника Белого дома по безопасности Джона Болтона. «Мадуро в шаге от того, чтобы сесть на самолет в направлении Кубы», — заявил Болтон непосредственно во вторник, 30 апреля. На следующий день Абрамс заверил, что венесуэльская оппозиция поддерживала связь с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом и другими высшими чинами. «Почти все военное командование участвовало в переговорах», — сказал он.

Однако вопреки всему венесуэльское правительство показало себя сплоченным как никогда. Николас Мадуро явился на рассвете, сопровождаемый никем иным, как Падрино Лопесом, а также руководителем военных операций Ремигио Кабельо. Действующий лидер Венесуэлы сообщил, что вооруженные силы остаются «едиными, сплоченными и подчиняющимися конституционному мандату». А Падрино Лопес, по стилю и риторике напоминающий Уго Чавеса, решительно ответил на предыдущие заявления Вашингтона так: «Не приходите к нам с предложениями, оскорбляющими наше достоинство».

Вашингтон отреагировал двояко. С одной стороны, американцы заявили о вмешательстве России и Кубы. «Они все говорили и говорили, а когда пришло время действовать, не захотели этого делать. Почему? Какова была роль русских и кубинцев в ходе всего процесса?» — вопрошал Абрамс, которому уже перевалило за 70. С другой стороны, американские стратеги попытались продемонстрировать, что события в Каракасе, произошедшие на этой неделе, отражают общую слабость президентской власти в Венесуэле. По этому пути пошел Болтон, сказав: «Мадуро уже знает, что окружен скорпионами в бутылке».