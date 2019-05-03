Москва, 3 мая, 2019, 19:44 — ИА Регнум. 3 мая на сцене Московского театра кукол стартовал федеральный проект «Большие гастроли для детей и молодежи-2019». Открыл форум в российской столице Сахалинский театр кукол, показавший малеьким зрителям сразу три спектакля за один день. В 2019 году в программу детской и молодежной программы «Больших гастролей» принимают участие около 105 театров, 68 регионов и 95 городов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

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Министр культуры РФ Владимир Мединский на сайте Федерального центра гастрольной деятельности отметил, что «Большие гастроли для детей и молодежи» создаются как пространство счастливого общения и совместных открытий для всей семьи».

Уже в мае малыши, а также дети постарше Ярославля увидят спектакли Челябинского театра кукол имени. В. Вольховского, Казани — Курского театра кукол, а Курска — Татарского театра кукол «Экият».