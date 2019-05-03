Москва, 3 мая, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео, которые встретятся в Финляндии 6 мая, обсудят Венесуэлу и Сирию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Встреча Лаврова и Помпео в Рованиеми состоится, — сказал Рябков. — Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах».

Рябков также добавил, что дипломаты двух стран, вероятно, также обсудят Сирию и Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая в Рованиеми «на полях» министерской сессии Арктического совета встретятся глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео.

Читайте также: МИД РФ о подготовке встречи Лаврова и Помпео: «Да»