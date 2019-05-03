Идлиб, Сирия, 3 мая, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Ведущую роль играли самолёты ВКС РФ. Речь идёт о десятках ударов с воздуха по Южному Идлибу и Северной Хаме. Уничтожен ряд объектов боевиков, принадлежащих группировкам «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также группировкам Фронта национального освобождения.

Следует заметить, что «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировки Фронта национального освобождения прямо поддерживаются и финансируются Турцией.

С «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) турецкие военные и спецслужбы свои связи не афишируют и официально не признают. Однако в открытую печать просочилась информация, что после ранения ее лидера Абу Мохаммада аль-Джулани, он проходил лечение в больнице на турецкой территории.

Исламисты, со своей стороны, нанесли ракетно-артиллерийские удары по районам, подконтрольным сирийскому правительству на севере провинции Хама, в том числе и по электростанции у города Мхарде.

Эскалация обстановки в данном регионе произошла после того, как боевики и сирийская армия направили в эти районы подкрепления. Ряд наблюдателей сообщает, что сирийские военные готовятся к крупному наступлению на позиции исламистов в районе Идлибской демилитаризованной зоны. Однако не известно отношение Турции к подобным планам, без её согласия наступление может привести к столкновению сирийских и турецких военных.