Киев, 3 мая, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Кремль будет вынужден идти на газовые переговоры с Киевом и в итоге соглашаться на те условия, которые совместно выдвинут Европа и Украина, поскольку «Северный поток — 2» в настоящий момент не достроен.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом 3 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-глава Службы внешней разведки, генерал Вооруженных сил Украины Николай Маломуж.

«Нужно готовиться заранее, готовить позицию не перед Новым годом, а уже сегодня. У нас есть сильна позиция. Мы — транзитное государство. Россия в любом случае будет вынуждена идти на переговоры и соглашаться на те условия, которые поставит Европа и Украина, потому что в любом случае они пока не имеют «Северного потока — 2», а есть наша труба. Они обязательно будут её использовать, потому что терять позиции перед немцами и другими для них (о Кремле — ред.) будет очень проблемно», — считает Маломуж.

В этом контексте он призвал руководство Украины выработать общую позицию с Евросоюзом, а уже потом вступать в газовые переговоры с Кремлем.

«Тут не только финансово-экономическая составляющая, тут есть и политическая составляющая. Сегодня Европейский союз, а это члены НАТО, поддерживают Украину. Они видят, насколько мы страдаем… Нужно, чтобы господин Коболев (председатель правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев — ред.) или другое лицо вместе с руководством нашего государства предварительно договорились с европейцами, а потом выработали общую позицию с Путиным», — добавил Маломуж.

Он также призвал избранного президента Владимира Зеленского формировать сильную команду в энергетике для ведения газовых переговоров с Кремлем.

«Россия всегда ищет слабые места. В переходной период смены президентов она задействовала весь комплекс влияния — то паспорта, то перекрытие нефти, то возможное перекрытие газа… Если у президента Зеленского не будет мощной команды профессионалов, которые достойно смогут общаться с Путиным, с Медведевым и другими, постоянно будут провалы. Если будет сильная и достойная команда, тогда и позиция Украины будет сильной», — подытожил Маломуж.

Кого конкретно он считает «сильной командой», украинский политик не уточнил.

ИА REGNUM напоминает, что 2 мая глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Москва де-факто начала переговоры по продлению контракта на транзит российского газа через Украину. Коболев отметил, что «Газпром» не успеет построить и запустить газопроводы в обход Украины до завершения действия нынешнего контракта. Новое соглашение, если оно будет подписано, будет заключено на основании европейского законодательства. Одна из идей Киева — перенести точку передачи газа с западной на восточную границу Украины, и таким образом предложить украинскую ГТС другим поставщикам, в том числе и продавцам газа из Средней Азии.

3 мая было опубликовано интервью Коболева «Голосу Америки», в котором украинский чиновник заявил, что в условиях полной неопределенности в газовых отношениях с Россией Украина «очень близка» к подписанию соглашения о закупках сжиженного газа из США.