Санкт-Петербург, 4 мая, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В 2018 году Арина стала участником Форума «Таврида» школы писательского мастерства «Эксмо-Аст». После «Тавриды» Арина стала лауреатом ряда литературных премий, в том числе победителем в номинации «Лучший писатель» в рамках фестиваля «Русские рифмы. Русское слово». 16 мая в «Московском Доме книги» состоится первая презентация книги девушки — «Муха имени Штиглица». Корреспондент ИА REGNUM связался с Ариной и поговорил о преимуществах форума «Таврида» и творческом вдохновении.

Личное фото Арины Писательница Арина Обух

«Этот форум дал мне всё. Если бы в моей жизни не было «Тавриды», то у меня не было бы сегодня и моей книги «Муха имени Штиглица». На «Тавриде» нашим куратором был ведущий редактор «Редакции Елены Шубиной» — Алексей Портнов, благодаря которому и вышла сейчас моя книга — с моими текстами, моими иллюстрациями, с моим портретом на обложке.

Вообще после «Тавриды» у меня случилась серия удач: я стала лауреатом Премии «Русские рифмы» «Русское слово» в очень нескромной номинации «Лучший писатель», также я стала лауреатом Молодежной Премии Правительства Санкт-Петербурга в области художественного творчества, лауреатом Премии журнала «Знамя» и лауреатом общероссийского конкурса «Молодые писатели России. XXI век».

«В мою книгу «Муха имени Штиглица» входят рассказы и повесть с одноименным названием. «Муха» — это Санкт-Петербургская академия имени А.Л. Штиглица, она же — бывшее училище имени Веры Мухиной.

Вдохновлял меня сам Питер, сама жизнь. Мои герои — это художники, рыбаки, философы, бомжи, рыбы, кариатиды, промоутеры, демонстраторы пластических поз и другие прекрасные существа…».

«Конечно, сейчас Алёна Рактина (куратор-организатор смены молодых деятелей литературы на «Тавриде») пригласила меня принять участие на фестивале «Красная площадь»: 2-го июня будет конференция-дискуссия по поводу нового сезона «Русские рифмы. Русское слово». И я буду там как участник «Тавриды» и как лауреат «Русских Рифм». Также на этом фестивале будет презентация моей книги».

«Рядом со мной были совершенно замечательные молодые писатели, например, Евгений Сологуб, Игорь Белодед, Борис Пейгин, Степан Гаврилов. Это была, в общем-то, очень сильная, но в то же время дружеская конкуренция: со многими мы познакомились благодая «Тавриде», то есть мы друг друга знаем, читаем и привыкли к такому соперничеству».

«Быть самим собой, не бояться себя, не бояться других, получать радость от творчества».

«Лучшее лекарство — это перемена деятельности. Для меня это легко: я работаю художником-иллюстратором и, если я не пишу — то я рисую. Если я не рисую — то я пишу. Если я не пишу и не рисую — то это не я».

Форум молодых деятелей искусства «Таврида» проводится в пятый раз, в 2019 году — недалеко от города Судак (республика «Крым»). С 5 мая по 11 октября будут проведены десятки творческих смен, мастер-классов, лекций, семинаров и рабочих встреч.

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