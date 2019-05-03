Киев, 3 мая, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Слушания по делу украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 г. после нарушения границы РФ, проведет Международный трибунал по морскому праву 10 мая. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на странице в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Керченский пролив

По ее словам, мероприятия пройдут в Гамбурге несмотря на то, что Российская Федерация не будет принимать участия в этих слушаниях.

«Последовательный отказ РФ участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела по освобождению наших моряков, — написала Зеркаль. — … Решение Трибунала будет принято до конца мая».

Как передавало ИА REGNUM, провокацию ВСУ в районе Керченского пролива с участием трех украинских кораблей пресекли пограничники РФ 25 ноября 2018 года. Находившимся на судах 24 украинцам (двое — сотрудники СБУ, остальные — кадровые военные) предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения». Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

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