Вильнюс, 3 мая, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Российский певец Григорий Лепс включён в список нежелательных лиц властями Литвы. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МВД страны.

Andrew Ustinovich Григорий Лепс

Как лицу, находящемуся под санкциями, Лепсу запрещён въезд на территорию Литвы. Такое решение было подписано министром внутренних дел страны Эймутисом Мисюнасом после обращения министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Власти Литвы инкриминируют певцу связи с «криминальным миром». В чёрный список певец был включён тремя литовскими политиками-консерваторами, которые при принятии решения руководствовались, по их словам, информацией из американской прессы.

Ранее ИА REGNUM сообщило об обращении в МВД Литвы представителя МИДа по поводу запрета въезда Григория Лепса в Литву. Стоит отметить, что ранее Григорию Лепсу был запрещён въезд в США, на Украину и в Израиль.