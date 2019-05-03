Токио, 3 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Toyota AI Ventures, дочернее подразделение японской автомобилестроительной корпорации Toyota, планирует инвестировать $100 млн в стартапы, занимающиеся разработками в области технологий автономного вождения. Об этом сообщает CNBC.

Скриншот видео YouTube-канала @Toyota AI Ventures Джим Адлер

Управляющий директор Toyota AI Ventures Джим Адлер рассказал, что эти инвестиции станут частью стратегии японской компании по созданию беспилотных систем. Он добавил, что за последние два года компания уже инвестировала в 19 различных стартапов, занимающихся исследованиями в этой сфере.

«Производители автомобилей должны участвовать в экосистеме стартапов, чтобы не отставать от быстрых изменений в автомобильной промышленности», — отметил Адлер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте южнокорейская компания Hyundai Mobis (дочерняя организация Hyundai Motor) и российская компания «Яндекс» договорились о сотрудничестве в области технологий автономного вождения.