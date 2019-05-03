Киев, 3 мая, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время возобновить действие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сегодня, 3 мая, заявил журналистам советник Зеленского Руслан Рябошапка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Уголовная ответственность будет возобновлена за незаконное обогащение», — сказал Рябошапка.

Советник подчеркнул, что возобновление действия данного закона — это одна из первоочередных инициатив команды Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении неконституционной. В частности, высшая судебная инстанция Украины решила, что данная статья не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.