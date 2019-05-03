Тайбэй, 3 мая, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Глобальные поставки планшетных компьютеров в первом квартале упали на 13,8% в годовом исчислении. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на данные собственного исследовательского подразделения.

Планшет

По данным Digitimes Research, в первом квартале 2019 года было поставлено 37,12 млн планшетных компьютеров, что 12,9% ниже, чем в последнем квартале 2018 года. Отмечается, что больше всего планшетов поставила американская компания Apple. Также в тройку вошла китайская компания Huawei и южнокорейская Samsung.

Аналитики прогнозируют, что во втором квартале года снижение поставок несколько замедлится и составит около 8,9% в годовом исчислении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле СМИ узнали, что тайваньская компания Asus отказалась от выпуска новых моделей планшетных компьютеров.