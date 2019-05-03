Анкара, 3 мая, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын заявил, что часть доклада комиссии США по свободе вероисповедания за 2019 год, касающаяся Турции, далека от понятий истинности и беспристрастности. Он добавил: «Доклад показывает, что власти США не осознали, что представляет собой движение Гюлена, они стараются оправдать эту организацию, которая по праву признана террористической».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын пояснил, что попытки представить террористическую организацию, руки которой по локоть в крови, «невинной жертвой давления по религиозным мотивам» изначально обречены на провал. Он добавил: «Это наглядный пример того, как слепы и пристрастны США в вопросах борьбы с терроризмом».Представитель Президента Турции отметил, что доклад богат ошибками и намеренными искажениями по вопросу свободы вероисповедания в Турции, и заверил, что в его стране граждане и подданные, равные с точки зрения защиты веры, веками жили в мире. Он заявил: «От имени Турецкой Республики мы всецело осуждаем этот доклад, который нельзя назвать, ни беспристрастным, ни добросовестным, и призываем правительство и Конгресс США свернуть с пути искажения правды о нашей стране».