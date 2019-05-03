Могадишо, 3 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил о том, что 1.7 миллионов человек в Сомали могут столкнуться с кризисным или чрезвычайным уровнем ситуации в области продовольственной безопасности до июня в связи с засухой в течение двух сезонов подряд: она привела к гибели значительного поголовья скота и потере урожая.

Oxfam East Africa Засуха в Сомали

По словам Дюжаррика, уровень недоедания в стране растет с большой скоростью в связи с засушливыми условиями. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», 954 тысяч сомалийских детей станут жертвами голода в стране.

Пресс-секретарь добавил, что гуманитарная группа ООН подготавливает план по решению проблемы продовольствия в районах, наиболее серьезно пострадавших от засухи. Также рассматривается вопрос об обеспечении граждан Сомали необходимой помощью с мая по октябрь этого года.