Токио, 3 мая, 2019, 13:50 — ИА Регнум. 3 мая Конституции Японии «исполняется» 72 года. 3 мая 1947 года вступил в силу уникальный по своему содержанию основной документ страны, в который не вносилось ни единой поправки. Тогда, американскими оккупационными войсками была написала пацифистская 9-я статья, чтобы не допустить возрождения милитаристской Японской империи. Эта статья гласит об отказе от войны, как средства разрешения споров, а также запрещает Японии иметь вооруженные силы. Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что это уже не актуально в мире, полному вызовов и угроз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Абэ уверен, что его страна никогда не повторит ужасов войны, но оставлять ее без оборонного потенциала нельзя, когда рядом КНДР и Китай. У Японии есть Силы самообороны, которые, несмотря на их официальный полицейский статус, фактически представляют собой армию. Несмотря на это, Абэ считает, что то, что «Силы самообороны незаконны и неконституционны — большая проблема». Их наличие необходимо закрепить в конституции. «Мы не можем даже призвать наших граждан на службу при любых обстоятельствах, так как это незаконно и нигде не прописано», — говорит японский премьер. Конституция Японии относится к числу «жестких», для внесения поправок необходимо одобрение 2/3 депутатов в обеих палатах парламента и народный референдум. Первая поправка пока запланирована на 2020 год.