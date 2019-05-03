Вашингтон, 3 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Уильям Барр не явился на слушания в Палате представителей США, назначенные на 2 мая, сообщает The Washington Examiner.

U.S. Department of Justice Уильям Барр

Барр отказался давать показания, потому что демократы планировали разрешить штатным юристам задавать вопросы.

За день до того Барр в течение более шести часов отвечал на вопросы перед возглавляемым Республиканской партией юридическим комитетом Сената и был готов ответить на вопросы законодателей Палаты представителей, но — именно им.

Председатель Судебного комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер сказал, что он даст Барру «еще пару дней», чтобы предоставить Конгрессу неотредактированную версию доклада Мюллера — и если он не подчинится, у группы «не будет выбора», кроме как сделать вывод о его неуважении к Конгрессу.

«Мы не можем позволить ему или кому-либо в администрации [президента] диктовать условия этого слушания. Сегодня мы не будем заслушивать генерального прокурора, но наш комитет намерен получить информацию, необходимую ему для осуществления законодательного надзора», — заявил Надлер.

Ранее предполагалось, что публичные слушания с участием Барра дадут демократическим законодателям возможность допросить Барра о его обращении с заключительным докладом Мюллера и с выводами о «российском вмешательстве» и потенциальном препятствии правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.