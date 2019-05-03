Тбилиси, 3 мая, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Грузинское духовенство решило вмешаться в политические процессы и урегулирование проблем, связанных с определением границ с соседним Азербайджаном, и делает это пока на уровне проповедей и заявлений.

Paata Vardanashvili Комплекс Давид Гареджи

2 мая Руис-Урбнисский митрополит Иов провел службу в лавре монастырского комплекса Давид Гареджи и сделал ряд заявлений, которые были восприняты грузинской общественностью как скандальные.

В своей проповеди он предупредил прихожан, что Грузия и Азербайджан стоят на грани религиозного конфликта, и напомнил властям Азербайджана, что его нефтяные и газовые трубы проходят по грузинской территории.

Вслед за Иовом на события вокруг комплекса Давид Гареджи откликнулся епископ Марнеульский и Гуджабский Георгий, который распространил в соцсети Facebook, на странице епархии, достаточно резкое и прямолинейное заявление.

Он присоединился к проповеди отца Иова, поддержал дух его высказываний и подчеркнул, что Давид Гареджи был и остается грузинским.

«Давид Гареджи был, есть и будет неотъемлемой частью нашей страны, духовной колыбелью наших монахов и нашим Иерусалимом. Я как Марнеульский епископ хочу сказать, что вижу, как заботится наше правительство о проживающем вместе с нами азербайджанском населении, чтобы они были полноценными членами нашего общества. Независимо от их этнической и религиозной принадлежности они имеют все условия для мирного сосуществования с нашим народом. Жаль, что наше соседнее государство не учитывает этого в том же или ином контексте и грубо нарушает наши границы», — пишет священник.

По его словам, грузины, и прежде всего духовенство, никогда и никому не уступят «ни пяди залитой кровью наших предков земли» и грудью на её защиту первыми встанут именно священники.

В конце своего резкого заявления он выражает надежду, что правительство соседнего государства примет правильное решение, которое не углубит трещину в дружеских отношениях между двумя народами.

На носящие явно политический подтекст заявления священников откликнулись представители правительства, которые попытались смягчить вызванную тоном подобных высказываний напряженность в отношениях между двумя странами. А члены парламентского большинства заговорили о необходимости формирования новой комиссии, которая займется вопросом делимитации-демаркации границ.

Оппозиция обвиняет правительство в бездействии и неспособности принятия политических решений. Причиной создавшегося положения оппоненты называют царящее в Грузии неформальное правление олигарха Иванишвили, который, не имея никаких официальных и конституционных полномочий, лично решает, кто должен представлять Грузию на переговорах с президентом Азербайджана.

Бывшие соратники Михаила Саакашвили, которые вместе с его нынешними соратниками и составляют сегодня оппозицию правящей в стране «Грузинской мечте» напоминают «властителю», что комиссия по делимитации границ существует давно. По мнению оппозиции, эта комиссия при прежнем правительстве работала достаточно успешно, и особенно позитивная динамика отмечалась в 2011 году. Но после прихода к власти «Грузинской мечты» не только не было сделано шагов вперед, но и наметился серьёзный регресс. В создавшейся ситуации оппозиция опасается резкого обострения отношений с Азербайджаном и возникновения в стране и регионе нового очага конфликта.

Напомним, что ситуация вокруг Давид Гареджи обострилась после того, как незадолго до Вербного воскресенья азербайджанские пограничники закрыли паломникам, туристам и священникам доступ к монастырю Удабно. Этот входящий в комплекс монастырь находится на южной стороне склона одноименной горы и попадает на территорию Азербайджана. Грузинская сторона предлагает соседям обменять эту территорию на другую, но в Баку заявляют, что данный вопрос рассмотрению не подлежит.