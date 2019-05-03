Вашингтон, 3 мая, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Доля компьютеров под управлением операционной системы Windows 7, поддержка которой скоро прекратится, за месяц сократилась менее чем на 1%. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Net Applications.

Windows 7

Компания Microsoft подталкивает пользователей Windows 7 к переходу на новую версию операционной системы, однако этот процесс идёт медленно. В течение апреля доля компьютеров под управлением Windows 10 увеличилась с 43,62% до 44,10%, а доля компьютеров с Windows 7 уменьшилась с 36,52% до 36,43%.

Напомним, компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 в январе 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, операционная система Windows 10, выпущенная в 2015 году, впервые обошла по популярности Windows 7 только в декабре 2018 года.