Москва, 3 мая, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Представительство Приднестровской Молдавской Республики в Москве организует 9 мая шествие «Приднестровье. Бессмертный полк». Как передает ИА REGNUM, представительство Приднестровья пригласило проживающих в России приднестровских сограждан и всех желающих принять участие в шествии.

Gos-pmr.ru «Бессмертный полк». Приднестровье

«Начало движения от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту и далее через улицы Тверскую, Тверскую-Ямскую, Охотный ряд и Манежную площадь. Сбор участников возле станции метро «Динамо» 9 мая в 14:00», — сообщили в представительстве ПМР в Москве.

В самом Приднестровье акция «Бессмертный полк» пройдет в столице Тирасполе и других городах республики.